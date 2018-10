Pepe Reina, portiere del Milan, parla a Sky Sport dopo il successo sull'Olympiacos: "In Europa tutto è complicato, l'Olympiacos è abituato a queste serate e nel primo tempo abbiamo subito una sola palla gol. Nella ripresa abbiamo continuato ad attaccare e creare, alla fine l'abbiamo ribaltata perché abbiamo concretizzato meglio. Cutrone? Diamogli tempo: è già una realtà, ha grinta ed è positivo per la squadra. Ibrahimovic? Fino a gennaio non si apre il mercato, è un'ipotesi: è un grandissimo giocatore, chi viene al Milan ci dà una mano. Pensiamo però a quelli che abbiamo almeno fino a gennaio. Io cerco di dare una mano, sia giocando sia dalla panchina. Per me è strano non giocare, ma bisogno accettare il ruolo e la decisione del mister, devo lavorare ancora più forte per spingere Donnarumma ad un livello superiore e avere altre possibilità. La prestazione? Abbiamo creato e subito non più di tanto, l'importante è continuare a giocare bene, bisogna competere in tutti i tornei che il Milan gioca".