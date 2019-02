Pepeha parlato alla Rai prima del calcio d'inizio di Lazio-Milan: “Sarà importante segnare, fuori casa rende più segnare che non subire. Vogliamo fare prestazione per arrivare ad un risultato positivo. Siamo una squadra in crescita e in fiducia, siamo in un bel momento. Dobbiamo continuare così. Piatek ha avuto un bell’impatto, fa un bel lavoro, è un giocatore molto affamato e con voglia di fare bene. È la strada giusta anche per lui. Non direi che la Lazio è in difficoltà, ci ha sempre messi in difficoltà e giocano in casa una semifinale di Coppa. Sarà una partita molto combattuta dove i dettagli faranno la differenza”.