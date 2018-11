Pepe Reina, portiere del Milan, parla a Sky Sport alla vigilia della sfida contro il Betis Siviglia: "Il calcio cambia in due settimane, la fatica a Milanello paga, domani partita importantissima per il futuro in Europa League. Domani bisogna fare una buona partita, loro sono una buona squadra, ci hanno creato tantissime difficoltà. Grande rispetto per loro e grande fiducia per noi".



SU SUSO - "Ci ho giocato al Liverpool, era un bambino, ma è sempre stato molto tecnico, si è indurito mentalmente e sta dimostrando di essere tra i migliori in Italia e al Mondo. E' un giocatore importantissimo".



SU DONNARUMMA - "Dobbiamo imparare dagli errori, ha fatto bene in queste ultime partite dopo il derby, farà belle prestazioni per portarci ad obiettivi importanti".