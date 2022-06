si contendono, intanto il centrocampista delcontinua a seminare indizi sul proprio futuro. Il portoghese ha pubblicato un post su Instagram con due immagini, una sua foto e un messaggio criptico: "Scegli cos'è giusto per la tua anima, non per il tuo ego". Il post ha scatenato la reazione dei tifosi rossoneri, che hanno commentato in massa chiamando a gran voce Renato Sanches a Milano.