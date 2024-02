Milan-Rennes, la MOVIOLA LIVE: Kalimuendo chiede un rigore

Redazione CM

Questi i principali episodi da moviola della sfida di San Siro tra Milane Rennes, valida per l'andata degli spareggi degli ottavi di Europa League. Il montenegrino Dabanović non ha precedenti nè con il Milan, nè con il Rennes.



Arbitro: Nikola Dabanović

Assistenti: Vladan Todorović - Srđan Jovanovic

Quarto uomo: Miloš Bošković

VAR: Nejc Kajtazovic

AVAR: Alen Borošak



PRIMO TEMPO



46' Kalimeundo va a contatto in area di rigore con Gabbia e chiede un penalty: non c'è fallo, è l'ex Psg che esagera nella caduta.



16' Intervento duro di Guéla Doué su Theo Hernandez, non arriva il giallo.