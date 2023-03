Mateo Retegui può giocare con la nazionale italiana grazie al nonno di Canicattì. L'attaccante del Boca Juniors e in prestito al Tigre è l'uomo-copertina del campionato argentino: un gol a partita nelle prime sei giornate del 2023, e venti reti l'anno scorso. Un momento straordinario grazie al quale ha attirato anche l'attenzione del Milan a caccia di un centravanti per il futuro.



NAZIONALE - Il classe '99 ha rubato l'occhio anche al ct Mancini, che l'ha inserito nella lista dei pre-convocati - sono circa una cinquantina di giocatori all'estero - per i prossimi impegni dell'Italia. A raccontarela storia di Retegui è il padre del giocatore: "E' molto emozionato e onorato di essere stato chiamato dai Campioni d'Europa. Mateo ha il vostro passaporto grazie al nonno materno Angelo Dimarco, che arrivò in Argentina da Canicattì".



MERCATO - "Il suo sogno è giocare in Europa. Lo hanno già cercato tanti club, ma è ancora di proprietà del Boca Juniors e adess gioca al Tigre al quale deve tanto".