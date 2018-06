Come svelato da Sky Sport, il nome di Samu Castillejo del Villarreal era stato a lungo accostato anche al Napoli. Il presidente De Laurentiis l’ha tenuto per diversi mesi sotto osservazione, ma non ha mai affondato il colpo. Ora il giocatore è nel mirino del Milan, che valuta il suo profilo per rinforzare la batteria degli esterni.