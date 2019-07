Gabriel Jesus inventa, Everton punisce

I giovani fenomeni del Brasile danno il via alla festa verdeoro #CopaAmerica #DAZN pic.twitter.com/EOf6WtdEuO — DAZN Italia (@DAZN_IT) 7 luglio 2019

. D'altrone il suo soprannome è Cebolinha, cipollina, anche se è dovuto alla somiglianza con il personaggio di un celebre cartone animatoUna velocità pazzesca alla quale abbina un fiuto eccellente sotto portaE pensare che non doveva essere nemmeno titolare. Tite gli ha dato fiducia ed è stato premiato alla grande, con buona pace del Milan che per Everton aveva fatto quasi tutto il possibile. Leonardo voleva portare il classe 1996 a Milano già nel mese di gennaio, quando ricopriva ancora il ruolo di direttore tecnico rossonero.Serviva l'accordo con il Gremio ma la distanza tra domanda e offerta non era incolmabile.. Fu uno dei punti di rottura che hanno portato all'addio del dirigente brasiliano. Adesso Everton è uscito dai radar del club di via Aldo Rossi, vuoi perchè Giampaolo non utilizza esterni puri nel suo 4-3-1-2, vuou perchè la concorrenza di Psg e Manchester City si è fatta serrata. Ma Cebolinha rischia di diventare un grande rimpianto dalle parti di Milanello.