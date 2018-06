Gerard Deulofeu da ieri è tornato al Watford, diventando un giocatore degli Hornets a tutti gli effetti dopo il riscatto dal Barcellona per 13 milioni più bonus. Un bel colpo della famiglia Pozzo che si garantisce lo spagnolo a titolo definitivo a Vicarage Road; eppure, nei pensieri di Deulofeu c'era ancora il Milan. E una speranza di tornare in rossonero che non ha mai abbandonato, innamorato dell'Italia, di Milano, convinto da quei mesi con il Milan di oltre un anno fa. Ma non si è fatto nulla per più motivi: il retroscena nel nostro video.