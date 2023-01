Nei mesi scorsi si è parlato molto del presunto interesse del Milan per Kiwior. Qualcuno, dalla Francia, parlava di accordo fatto con il giocatore e affare in dirittura di arrivo. Troppa precipitazione perché il club rossonero non ha mai parlato con lo Spezia del difensore polacco che nelle prossime ore volerà a Londra per firmare con l’Arsenal.