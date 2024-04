Milan, retroscena su Lopetegui

Daniele Longo

29 minuti fa



Julen Lopetegui è un nome molto chiacchierato in ambito Milan nelle ultime settimane. Il tecnico spagnolo era stato sondato a dicembre per subentrare, eventualmente, a Stefano Pioli dopo il deludente pareggio contro la Salernitana ad Arechi. La sua candidatura è ancora in piedi anche se debole con il West Ham che sta valutando di affidargli la panchina per la prossima stagione.