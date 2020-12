Riassetto societario ai vertici del Lille. Il fondo Elliott, proprietario del Milan, ha imposto al timone del club francese una società che fa capo al socio olandese di Alessandro Barnaba, 43 anni, ex dirigente di spicco della JP Morgan, advisor nella cessione della Roma da Pallotta a Friedkin.



Nel gennaio 2017 il Lille era stato rilevato per 80 milioni di euro da Gerard Lopez, che da Elliott ha ottenuto un credito di 140 milioni con interessi a due cifre e a scadenza agosto 2021: a prestare una cinquantina di milioni era stata JP Morgan. Preoccupato dalla crisi pandemica che ha azzerato gli introiti e dal mancato versamento dei diritti televisivi da parte di Mediapro, il fondo statunitense ha deciso di tutelare il debito restante di 123 milioni. In Lussemburgo è stata registrata la Callisto Sporting, filiale della Merlyn Partners, gestita da Maarten Petermann, ex manager JP Morgan ed ex consigliere di Elliot. L'olandese è pure fondatore della Merlyn Advisor di Londra, dove a giugno è entrato il socio Alessandro Barnaba.



Lopez è stato spodestato per far spazio alla Callisto e al nuovo presidente delegato Olivier Letang, ex direttore sportivo del PSG, ex presidente del Rennes, e passato per Sports Invest UK, società dell'influente agente Kia Joorabchian. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, possono finire sul mercato in uscita i vari gioielli come Yazici, Ikoné, Bamba e Sanches.