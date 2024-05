Milan, ribaltone nelle quote del prossimo allenatore: per i bookie tocca a Conceicao

20 minuti fa



Stefano Pioli è sempre più vicino all’addio dal Milan, con il tecnico emiliano che paga un’altra annata senza titoli e un finale di stagione ben al di sotto delle aspettative. Per la sua sostituzione non è più Julen Lopetegui il favorito, ma nelle ultime ore c’è stato il sorpasso dell’attuale tecnico del Porto Sergio Conceicao, offerto a 2 su Sisal contro il 2,75 dell’ex tecnico di Spagna e Real Madrid. Terzo in lavagna Antonio Conte, ora visto a 5, seguito da Roberto De Zerbi a 6 e da Thiago Motta proposto a 9. Il prossimo tecnico avrà il compito di “scucire” il titolo dalla maglia dei rivali dell’Inter e portare la seconda stella al club. Tuttavia, il Milan parte indietro nelle quote scudetto 2024/25, secondo i betting analyst, che offrono i rossoneri a 5,25, dietro al bis nerazzurro fissato a 1,45 e al tricolore della Juventus, dato a 3,35 volte la posta.