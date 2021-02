In vista della sfida contro il Crotone, che vedrà il suo rientro in campo dal 1' dopo un lungo stop, Ismael Bennacer ha parlato a Sky: "Il campo e il pallone mi sono mancati molto. La squadra ha fatto molto bene, così fanno le squadre forti, anche se manca qualche giocatore. Ora devo dare tutto".



SULLO SCUDETTO - "Quando sei primo devi pensare allo scudetto, anche se mancano ancora tante partite. Pensiamo solo alla prossima partita, non abbiamo parlato di scudetto".



SUL DERBY - "Noi facciamo sempre di tutto per vincere, qualsiasi sia l'avversario. Penseremo al derby quando sarà il momento".



Ai microfoni del canale ufficiale rossonero, invece, l'algerino ha dichiarato: "Ho lavorato tanto per tornare al massimo, toccare la palla è un'emozione che non sentivo da tanto tempo".



SU KESSIE' - "Non si stanca mai, ha una energia incredibile. Ne dobbiamo approfittare".



SUI NUOVI - "Siamo una famiglia, quando qualcuno arriva dobbiamo fare di tutto per farlo sentire bene".