Milan, riecco Caldara in campo con la Primavera: sostituito al 62’

Lo scorso 18 settembre era stato operato in artroscopia alla caviglia destra, ieri è tornato in campo nella partita di campionato Primavera persa dal Milan in casa contro la Fiorentina per 4-1. Caldara è stato schierato al centro della difesa a 3 da Ignazio Abate con ai lati Clinton Nsiala e Jan-Carlo Simic. Il difensore ex Atalanta è stato sostituto al minuto 62.