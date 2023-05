A poco più di un mese dalla fine della stagione,. Perché è chiaro che un’altra stagione così anonima e così povera il calciatore e il Milan non se la possano permettere. Il belga (questa sera titolare contro la Cremonese) è stato pagato. (S)(a 10, 15, 20 milioni di euro) significa generare una minusvalenza che farebbe male al bilancio del club,nella speranza che sbocci all’improvviso è una scommessa,, forse, servirebbe a prendere (e a lasciargli) tempo.Ammesso che questa possa essere un’idea, a chi, eventualmente, girarlo? Qualcuno ha parlato dell’di Gasperini e, in effetti,. Il problema, non secondario, è che, in modo del tutto teorico,. Gasperini sarebbe l’allenatore adatto per svegliarlo dal suo torpore, anche se bisogna sempre domandarsi dove giocherebbe, visto che non è un trequartista e, se fosse una seconda punta, ho la sensazione che segnerebbe comunque troppo poco.Onestamente bisogna ammettere che,. Lasciandolo ai margini, ha solo fatto capire che,e che la questione deve tornare in mano a direttore tecnico e ds. Tutti, però, stanno giocando sul filo: con il quarto posto e le semifinali di Champions in ballo,. Anche perché, se il Milan chiudesse l’annata fallendo gli ultimi due obiettivi, De Ketelaere non sarebbe certo l’unico a pagare.