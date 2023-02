Buone notizie per il Milan: Zlatan Ibrahimovic e Alessandro Florenzi hanno lavorato in gruppo insieme al resto dei compagni. Lo svedese è già andato in panchina venerdì nella sfida contro il Torino, mentre il terzino deve ancora tornare tra i convocati di Pioli. Aggiornamenti anche sul fronte Ismael Bennacer e Fikayo Tomori: il centrocampista algerino ha svolto un lavoro personalizzato, mentre il difensore inglese ha effettuato il riscaldamento con il resto del gruppo, ma successivamente si è dedicato anche lui a un lavoro personalizzato.