A poco più di un mese dal primo guizzo in rossonero,torna a segnare. In gol nella sfida dicontro il, vinta 2-1 dai rossoneri grazie anche al bel destro a incrociare del serbo, il baby attaccante si è rimesso in mostra sussurrando al mondoche sì, lui c'è.Per il secondo, servirà aspettare i big e la sfida di stasera a San Siro.Per l'attaccante, si tratta del secondo gol stagionale in, dopo il centro contro ladi poche settimane fa. Fin qui, il classe 2004 era stato impegnato con l’Under 19 della Serbia, segnando in amichevole contro i pari età della(5 i gol in 13 partite con la nazionale). Nella passata stagione, ha messo insieme cinque presenze ine una soltanto con i grandi, conche aveva optato per regalargli l’esordio nel derby di Coppa Italia contro l’Inter.Dopo un buon precampionato, il talentino rossonero si è però visto poco e a sprazzi, con conseguenti riflessioni volte al mercato. Già in estate, per l'attaccante si era parlato di esperienze in prestito per crescere e maturare in vista di un futuro inserimento in prima squadra.Oggi, le cose per lui potrebbero cambiare dopo i no aIl piccolo gigante (giusto per ricordarlo, è alto 192 cm) dovrà dimostrare il suo valore e guadagnarsi ilgiorno dopo giorno. Intanto, riflette.