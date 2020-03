Un allenamento al silenzio. Per abituare la squadra al fatto di dover giocare almeno per tutto il mese di marzo a porte chiuse per l'allerta Coronavirus, Stefano Pioli ha deciso far sostenere la rifinitura al Milan a San Siro: un'occasione per i giocatori rossoneri di confrontarsi con le tribune del Meazza, vuote esattamente come si presenteranno domani durante il recupero della gara con il Genoa.



ASSENZE - A far rumore nel silenzio di San Siro non sono state le voci di Pioli e giocatori durante l'allenamento, ma le assenze: non solo Zvonimir Boban, prossimo all'addio, neanche Paolo Maldini e Frederic Massara hanno assistito alla rifinitura. Assente tutta la parte sportiva, uno scenario non nuovo perché anche ieri Maldini e Massara non erano presenti a Milanello. A bordo campo a San Siro c'era invece Ivan Gazidis, una novità e un segnale dei cambiamenti che sta per affrontare il management del Milan.