Si è usata spesso la parola rivoluzione per spiegare cosa intende attuare il Milan con la scelta di Rangnick. Complice il coronavirus probabilmente sarà più una grande riforma perché gli interventi sulla rosa saranno di un numero inferiore alle previsioni iniziali. Le idee di certo non mancano:Il professore di Backnang ha sempre avuto un grande fiuto per i giovani talenti e solo con l'acquisto di Naby Keita a 30 milioni ha chiesto al suo club di spenderne più di 20. I campionati passati al setaccio sono diversi ma con particolare attenzione a Francia e Germania.- Classe 1995, difensore centrale in forza al Friburgo e figlio di quel Harry Koch vincitore della Bundesliga con il Kaiserslautern nel 1998.E' uno dei pallini di Ralf Rangnick il quale ha inserito il suo nome alla voce 'possibili rinforzi per la difesa'.