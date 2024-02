Milan: rimpianto Brahim Diaz?

Federico Russo

Come riporta AS, l’attaccante spagnolo ex Milan Brahim Diaz starebbe per cambiare marchio con un accordo lucrativo che potenzierà il suo status. Infatti si legge che dopo quattordici anni con la multinazionale americana Nike, Brahim diventerà una delle immagini più potenti di Adidas. Un contratto milionario che amplia gli scenari dello spagnolo proiettandolo in una nuova dimensione mediatica. Un momento d’oro per il folletto di Malaga che si sta ritagliando uno spazio importante nello scacchiere di Carlo Ancelotti, risultando decisivo in più partite. Nel momento del suo ritorno a Madrid, non era assolutamente scontato questo impatto del calciatore, visto che gli spazi rischiavano di essere pochissimi sia per l’acquisto di Jude Bellingham sia per la presenza in rosa di calciatori del calibro di Vinicius e Rodrygo. Tuttavia lo spagnolo ha saputo farsi trovare pronto quando è stato chiamato in causa, diventando una vera risorsa per i Blancos. Lo dimostrano anche i suoi numeri in stagione: in 26 presenze, spesso da subentrato, sono 7 le reti e 3 gli assist.



GOL PESANTI - L’aspetto che però che vale la pena sottolineare è l’apporto decisivo dello spagnolo nelle partite clou o in quelle spartiacque della stagione, questa caratteristica lo contraddistingueva già quando era al Milan, quest’anno si sta ripetendo. Si pensi a Juventus Milan 0-3 del 2021, in cui siglò il gol dell’1-0 nel match che fece compiere un passo decisivo verso la qualificazione in Champions alla squadra di Stefano Pioli. Risultò decisivo anche nella stagione scorsa nella maggiore competizione europea, in cui realizzò il gol agli ottavi contro il Tottenham che ha portato al passaggio del turno, oltre a fare la giocata decisiva nell’1-0 di Bennacer ai quarti di finale contro il Napoli tra le altre. Nelle partite chiave ha sempre saputo farsi trovare pronto. La storia si sta ripetendo anche in questa stagione al Real Madrid. Infatti nella Supercoppa Spagnola, poi vinta dai Blancos, ha siglato il gol che ha chiuso i conti nella semifinale contro l’Atletico Madrid. Nel weekend scorso lo aveva rifatto, altro derby di Madrid, gol pesantissimo che aveva portato il Real Madrid in vantaggio e momentaneamente a quattro punti di vantaggio dal Girona secondo. Il risultato cambia però al minuto 93 quando Marcos Llorente ha segnato il gol del pareggio. L’aspetto su cui però deve migliorare è la continuità, infatti era principalmente in questo campo che doveva lavorare maggiormente per diventare un calciatore di primo livello. In quest’ottica ai Blancos si sono visti dei progressi , ma occorre continuare su questa strada.



RIMPIANTO? - Chissà se in questo momento il club rossonero stia ripensando alla scelta fatta quest’estate di non esercitare il riscatto per 22 milioni di euro, visto il suo rendimento. Chiaro che in caso fosse stato esercitato ai Blancos spettava comunque la possibilità di contro-riscatto a 27 milioni, ma il Milan ha fatto altre valutazioni e speso quei soldi in altri calciatori. Dopo una lunga trattativa è infatti arrivato a Milano Samuel Chukwueze e il suo impatto nel mondo Milan è stato tutt’altro che buono. Qualche lampo nelle ultime due partite di Champions contro Borussia Dortmund e Newcastle(il suo gol è stato però decisivo quantomeno per l’Europa League) ma per il resto fino a questo momento ha fatto vedere poco anche per giustificare l’esborso che ha fatto il club in estate. I rossoneri si aspettano di rivedere il giocatore del Villarreal, ma nel frattempo Brahim a Madrid sta dimostrando tutto il suo valore.