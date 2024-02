Milan, pronto l'iter per la seconda squadra in Serie C: le ultime

Il Milan si è fatto avanti per il progetto seconda squadra: già nelle scorse settimane, infatti, c'erano stati dei contatti tra il club rossonero e la Lega Pro, con il club di via Aldo Rossi che ha portato avanti una seria manifestazione di interesse.



Al momento, al primo posto in graduatoria per un posto in Serie C c'è il Milan, che avrebbe anche già avviato le pratiche di richiesta formale nei confronti della Lega Pro.



Entro la prima settimana del mese di giugno si capirà se ci saranno delle squadre non idonee per l'iscrizione alla prossima stagione. Il primo ripescaggio toccherebbe ad una seconda squadra di Serie A, con il Milan che, nel caso in cui si verificasse questa condizione, si presenterebbe la domanda al momento opportuno.