Il Milan non ha fretta di rinnovare il contratto di Sandro Tonali, ma per il centrocampista rossonero c'è comunque un progetto futuro che lo porterà ad essere blindato. Il club di via Aldo Rossi è contentissimo dell'apporto del centrocampista, sa che è molto legato ai colori e potrebbe offrirgli anche un ruolo da leader con la fascia da capitano che dovrebbe lasciare il braccio di Alessio Romagnoli (ancora in scadenza) a fine stagione.