Milan, rinnovo Maignan: chiesto un ingaggio 'alla Leao', c'è una nuova insidia dall'estero

Una priorità per la primavera. Senza farsi prendere dalla fretta, l'obiettivo è quello di arrivare prima possibile all'accordo.La fine del contratto è ancora lontana, ma in casa rossonera c'è la volontà di prolungare di due anni, fino al 2028, entro al fine della stagione. Perché Magic Mike è una certezza e un punto di forza, perché serve lanciare un segnale alle altre big d'Europa. Il Milan i migliori giocatori se li tiene, non li vende.La trattativa è in piedi e come raccontato da Calciomercato.com. Il francese ex Lille e Paris Saint-Germain in rossonero sta bene, ma tramite i suoi agenti ha chiesto un ritocco importante dell'ingaggio, attualmente di 2,8 milioni di euro netti all'anno. Tradotto, Come anticipato da Calciomercato.com, la prima proposta verbale del Milan si aggira invece sui 5 milioni più bonus legati a risultati di squadra e individuali.La fumata bianca è possibile, serve solo venirsi incontro. Ma fino a quando non ci sono le firme non bisogna escludere altre piste.. Le offerte per Maignan non mancano, il numero uno della Francia, che ancora non ha individuato l'erede di Manuel Neuer, ed è finito sulla lista del, che deve risolvere il problema portiere.pagato in estate 25 milioni di sterline dal Brighton e attualmente ai box per un problema al ginocchioe la principale alternativa,sul mercato. E Maignan è tra le priorità.