Milan, Bennacer torna ad allenarsi in gruppo: recuperato per il Frosinone

Buone notizie in arrivo da Milanello. Nell'allenamento che la squadra rossonera ha svolto questa mattina al centro sportivo di Carnago, anche Ismael Bennacer si è allenato in gruppo con la squadra: negli ultimi tre giorni il centrocampista algerino, che era tornato dalla Coppa d'Africa con un problema muscolare la settimana scorsa, aveva sempre lavorato a parte.



CONVOCABILE PER IL FROSINONE - Il numero 4 sarà convocabile per la trasferta di Frosinone che il Milan giocherà sabato alle 18, match valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A.