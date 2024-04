Milan, ripresi gli allenamenti: lavoro individuale per Pobega e Kjaer

55 minuti fa



In seguito alla breve pausa pasquale che Stefano Pioli ha concesso alla squadra dopo la trasferta di Firenze , oggi il Milan è tornato ad allenarsi al centro sportivo di Milanello, come da programma. L'obiettivo è la sfida di campionato di sabato a San Siro contro il Lecce, alle ore 15, che sarà il preludio all'andata dei quarti di finale di Europa League che il Diavolo giocherà, sempre in casa, contro la Roma il giovedì 11 aprile. Nella sessione di oggi, rientro soft per la squadra e in particolare per giocatori come Simon Kjaer e Tommaso Pobega che hanno svolto ancora un lavoro individuale sul campo