Il Cagliari pensa a Sandro Tonali. Come scrive il Corriere dello Sport, il club sardo sta pensando di accogliere il ragazzo in prestito in seguito al riscatto del Milan, che lavora col Brescia per ottenere uno sconto. Invece, in caso di mancato riscatto del Milan, i sardi parlerebbero direttamente col club di Cellino per trattare il classe 2000, ma la soluzione più facile, secondo il quotidiano, sarebbe quella del prestito dai rossoneri.