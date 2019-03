Il Milan è in piena corsa per la lotta Champions League, con l'insidiosa trasferta di Genova contro la Samp che dà l'inizio all'ultima parte del tragitto, la più importante. In dirigenza, però, si pensa anche al mercato e a quel che sarà della rosa, con Montolivo, José Mauri e Bertolacci già sicuri della partenza. Se questa è una certezza, c'è un nodo da sciogliere: André Silva.



10 PARTITE - L'attaccante portoghese, in prestito con diritto di riscatto fissato a 38 milioni di euro al Siviglia, dopo un inizio positivo è entrato in crisi, di prestazioni e di gol. Come scrive il Corriere dello Sport, l'ex Porto ha solamente 10 partite per convincere Monchi a esercitare il diritto di riscatto e scommettere su di lui anche in futuro. Altrimenti, in estate, il ritorno al Milan. Che andrà, con l'aiuto di Jorge Mendes, alla ricerca di un nuovo possibile acquirente.