Noa Lang era stato vicinissimo a vestire la maglia del Milan nel corso della passata estate, ma alcune remori, soprattutto caratteriali hanno frenato l'affare con il Bruges. Per l'olandese, tuttavia, il club rossonero non ha del tutto abbandonato il forcing e, riporta Tuttosport, in caso di cessione di Leao potrebbe essere lui uno degli eventuali sostituti.