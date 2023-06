Il Milan come punto di riferimento del centrocampo si tiene stretto Sandro Tonali: ne è certo Il Corriere dello Sport che riporta come, nonostante l'indisponibilità di Bennacer, il club rossonero è ormai deciso a trovare dei rimpiazzi guardando oltre la rosa già a disposizione. Anzi, a centrocampo sono in tanti ad essere già con le valigie pronte: sembra ormai segnato il destino di Yacine Adli, così come quello di Aster Vranckx, entrambi in uscita.