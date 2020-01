Robinson è arrivato alla Clinica La Madonnina, nel centro di Milano, per sostenere i testi fisici.Il terzino classe 1997 è atterrato intorno alle 11 a Linate con un volo privato da Manchester.Robinson è una scelta precisa del Milan che lo ha voluto fortemente, convinto di aver messo a segno un'ottima operazione sopratutto in ottica futura. Il terzino mancino classe 1997 è nel giro della nazionale statunitense ed era finito sul taccuino di diversi top club inglesi.Il Milan ha raggiunto l'accordo con il Wigan solo nella serata di ieri. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al raggiungimento di determinanti obiettivi per una cifra vicina agli 8 milioni di euro. Raccoglie il testimone di Ricardo Rodriguez e sarà il nuovo vice Theo Hernandez.