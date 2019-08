Il terzino rossonero Ricardo Rodriguez parla a Milan Tv prima della sfida con il Brescia: "Abbiamo lavorato molto bene, duramente. Abbiamo perso la prima partita, abbiamo fatto alcune cose bene e altre male, ma abbiamo dimenticato già l’Udinese, oggi è una partita importantissima. Il Brescia ha vinto la prima giornata, noi no. Oggi è molto importante, siamo davanti ai nostri tifosi, dobbiamo dimostrare di essere una bella squadra. Quando vinciamo le partite va sempre tutto bene, quando non si vince è così e così. Noi lavoriamo sempre forte perché tutti vengano a vedere la partita, che per noi è bello".