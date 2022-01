San Siro verso il sold out, per quanto reso possibile dalle nuove norme che prevedono il limite del 50 per cento della capienza massima negli stadi. Il Milan ha diramato pochi minuti fa un comunicato relativo alla prossima gara di campionato contro la Roma: informa che "si è reso necessario annullare parte dei biglietti acquistati nel Settore Ospiti riservato ai tifosi dell'AS Roma, con riferimento agli ordini completati online dopo il raggiungimento della soglia del 50% di biglietti emessi. L'ordine sarà rimborsato con riaccredito dell'importo sulla carta di credito utilizzata per il pagamento online, in circa 15-30 giorni, con le tempistiche che variano a seconda del circuito bancario di riferimento".