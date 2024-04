Milan-Roma: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Archiviata la 31esima giornata di Serie A,Il match, valido per l’andata dei quarti di Europa League, è in programma alle 21. Si tratta della prima storica sfida a livello internazionale tra rossoneri (che hanno eliminato lo Slavia Praga agli ottavi) e giallorossi (vittoriosi nel doppio confronto contro il Brighton).• Partita: Milan-Roma• Data: giovedì 11 aprile 2024• Orario: 21.00

• Canale TV: Rai 2, Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (252), DAZN• Streaming: Now Tv, Sky Go, RaiPlay, DAZNMilan-Roma, valevole per l'andata dei quarti di finale di Europa League, sarà visibile in chiaro su Rai 2, con telecronaca a cura di Stefano Bizzotto e il commento tecnico dell'ex calciatore Daniele Adani. L'incontro sarà trasmesso anche su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (252), oltre che su Sky Sport 4K (213). Per gli abbonati alla piattaforma satellitare, ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Un'altra opzione è offerta da NOW. La sfida sarà trasmessa in diretta tv anche da DAZN. In streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast sarà disponibile tramite app DAZN.

Il Milan di Stefano Pioli si presenta a questo nuovo appuntamento europeo nel miglior momento della stagione, come testimoniano il 2° posto in campionato e l'ultimo successo interno per 3-0 contro il Lecce di Luca Gotti. In grande spolvero il trio formato da Leao, Loftus-Cheek – che torna titolare - e Pulisic. Squalificato Tomori, Thiaw recupera ed vince il ballottaggio con Kjaer, lo stesso fa Bennacer con Adli. La Roma di Daniele De Rossi, dal canto suo, deve ritrovare una buona dose di energie psico-fisiche dopo il derby giocato e vinto per 1-0 contro la Lazio di Igor Tudor. C'è Dybala, staffetta sulla corsia mancina con Spinazzola che si riprende una maglia dal 1' ai danni di Angelino e in mezzo si rivede Smalling.

: Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. PioliSvilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi