Roma, cosa rischia Mancini dopo il gesto con la bandiera nel derby con la Lazio

VIDEO, MANCINI E LO SFOTTO' ALLA LAZIO: SVENTOLA LA BANDIERA BIANCOCELESTE CON UN TOPO, POI LE SCUSE

Il derby vinto dallaieri ai danni dellasi porta dietro non poche polemiche, scaturite da un clima che - come spesso nel match capitolino - era a dir poco rovente. A far parlare, in particolare, è stata, quando è andato a prendere dalla curva una. Un gesto per cui l'autore del gol vittoria si era giustificato spiegando di aver preso la prima bandiera capitatagli fra le mani, senza fare particolare attenzione al contenuto della stessa. All'indomani del match, mentre la Roma si prepara ai prossimi importanti appuntamenti, è lecito domandarsi:La probabilità più concreta al momento appare quella che la vicenda possa. Escludendo che l'arbitro possa aver visto l'accaduto inserendolo nel referto, l'ammenda rimane la via più probabile., vista anche la pronta disponibilità a chiedere scusa nel post partita. "Non volevo offendere nessuno - ha dichiarato il giocatore ai canali ufficiali del club - ho esultato con i miei tifosi. Un po’ di goliardia ci può stare, sono partite intense. Ho preso la prima bandiera che mi hanno dato, ma sono cose che nascono e finiscono lì. Senza mancare di rispetto a nessuno chiedo scusa, volevo solo festeggiare con i tifosi”. La palla passa, in ogni caso, alla Procura Federale che dovrà valutare se ci sono i margini per aprire un'eventuale indagine. Possibilità, come detto, più improbabile.