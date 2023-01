: fa venire un brivido alla sua difesa nel primo tempo con un tentativo goffo di uscita. Prende sempre gol, nonostante un grande intervento su Abraham.: prestazione impeccabile dal punto di vista difensivo. Reattivo e grintoso su ogni pallone, legge bene le linee di passaggio della Roma.: il primo gol stagione con un colpo di testa perfetto vale tantissimo per la classifica e il morale della squadra. Ma è solo il punto esclamativo in una prova perfetta: il salvataggio su Zaniolo è da difensore di alto livello.: manca l’intervento su Ibanez, un errore che pesa.: costringe gli avversari al fallo sistematico con le sue penetrazioni dentro al campo da mezzala. Dalle sue parti Zaniolo trova la strada sbarrata.: trova il quarto assist nelle ultime sette partite. Esce dalla partita negli ultimi 15 minuti.: regia sempre illuminata con una grande capacità di palleggio nello stretto. Splendida l’apertura che manda in porta Leão a inizio secondo tempo. (Dal 28’ st: commette il fallo, ingenuo, da cui nasce il gol del pareggio della Roma)ci mette gamba e vivacità, oltre alla consueta attenzione in fase di non possesso palla. Gli manca il guizzo giusto per determinare. (Dal 40’ st: grande abnegazione e corsa ma anche errori grossolani nell’ultimo passaggio e al tiro. (dal 25’ sttrova il primo gol in campionato, il secondo stagionale): il solo assist per Pobega salva parzialmente una prestazione supponente.: é visibilmente cotto ( dal 40’st: ha sulla coscienza questa vittoria gettata alle ortiche. I suoi cambi, molto conservativi, finiscono per far perdere sicurezza alla squadra.: non é immune da colpe sui gol. Nel complesso non dà mai la sensazione di sicurezza.: usa le maniere forti ma, tutto sommato, non commette errori determinanti. (Dal 43’ st: vince il duello con Giroud senza troppi patemi.: prima si dimentica la marcatura su Kalulu, poi sale in cattedra e guida la rimonta della Roma.: sempre preciso e ordinato dal punto di vista tattico. ( dal 37’ st: giro-palla lento per il numero 4 rossonero. Il confronto con Bennacer e Tonali è imbarazzante nonostante il grande impegno. (dal 20’stbuon impatto sulla partita)Pellegrini 6,5: quando ha la possibilità, nel finale, di avanzare il suo raggio d’azione diventa un fattore decisivo. Suo l’assist per Ibanez.: cerca spesso l’uno contro uno con però personalità.: il faro di questa Roma: dai suoi piedi nasce sempre qualcosa di interessante.: ancora una volta deludente come spesso gli è capitato in questa stagione. Pochi spunti e mai realmente in partita. Irriconoscibile (dal 20’ st: mette ordine e fisicità a centrocampo): il migliore della Roma. Segna un gol pesante, lotta su ogni pallone e si guadagna tanti calci di punizione a favore.: troppa prudenza nella prima parte di gara, poi azzecca tutte le mosse dalla panchina. (in panchina