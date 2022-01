che portiere il francese: almeno quattro interventi decisivi, due straordinari su Zaniolo e Mkhitaryan.: la partita del cuore contro la squadra che tanto gli ha dato e, forse, anche tolto negli ultimi anni. Sfiora il gol su punizione con una traiettoria magnifica che va a sbattere sull'incrocio dei pali- Gioca una partita intensa e di qualità.(dal 32' Conti s.v),: reattivo e concentrato, gioca spesso d'anticipo. Si conferma una piacevole risorsa per la squadra.si fa trovare pronto, non soffre lo strapotere fisico di Abraham.: molto applicato nelle due fasi, con qualità e quantità.domina in lungo e in largo a centrocampo. Mai una giocata banale, sempre lucido nelle scelte. E recupera tantissimi palloni.prestazione a due facce: ottimo nel primo tempo, nervoso e poco preciso nella prima parte del secondo tempo. (dal 18' stsi piazza davanti la difesa ed erige un muro sul quale si vanno a infrangere tutte le velleità della Roma)trova la prima gioia a San Siro davanti al suo pubblico. Nel primo tempo fa letteralmente impazzire Vina con i suoi cambi di passo.: in netta ripresa dopo alcune prove poco convincenti. Si muove tanto su tutto il fronte offensivo, detta il passaggio e va anche al tiro: solo la traversa gli nega la gioia del gol.solita generosità sopratutto in fase di non possesso.(dal 18' stimpatto devastante sulla partita. Accellera e chiude la gara con un sinistro terrificante. Non sazio si procura anche un calcio di rigore)glaciale dal dischetto per il quinto gol stagionale. Apre i varchi per i compagni, delizia il pubblico con un paio di giocatore di altissimi livello. (dal 32' st: si fa notare solo per l'errore dal dischetto)più forte dell'ennesima emergenza totale. Prepara alla perfezione la partita e sorprende ancora una volta Mourinho. E' diventato grande.vola come un falco sul missile terra-aria di Theo, ipnotizza dal dischetto Ibrahimovic.ne combina di tutti i colori nella prima mezzora. Clamoroso l'errore che porta al secondo gol rossonero. Leggermente meglio nella ripresa.non sbaglia praticamente nulla, sul gioco aereo non ha rivali. Prestazione da leader difensivo nonostante la brutta sconfitta.: costantemente in ritardo e costretto al fallo. Espulso nel finale per doppia ammonizione.quando ha campo riesce ad attaccare con i tempi giusti. Tatticamente però sbaglia tanto e si innervosisce nel finale del primo tempo per un accenno di rissa con Theo Hernandez. Il cartellino rosso che rimedia nel secondo tempo era nell'aria da tempo.si accende a sprazzi ma oggi non aveva molto di più dal punto di vista fisico. (dal 25' st: Mou gli chiede velocità in contropiede ma l'ex Milan non la vede mai).macina km su km ma è poco lucido in fase d'impostazione. (dal 25' stregala maggiore brio all'attacco della Roma nel finale): l'unico ad avere un po' di idee nella Roma. Schierato a sorpresa nei due centrali di centrocampo, l'armeno è uno dei pochi a salvarsi.nella prima mezzora soffre la grande vena di Messias, poi gli prende le misure. (dal 25' st: si fa sovrastare da Tonali): può e deve fare molto di più. Impegna Maignan sul finale del primo tempo, poi esce subito dalla partita.lesto a deviare in porta una conclusione strozzata di Pellegrini. Combatte ma non è nella sua miglior serata. (dal 30' st).la sensazione è che il lavoro da fare sia ancora tanto per il portoghese. Non si vede la sua grinta e la sua attenzione difensiva in questa squadra.