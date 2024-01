Milan-Roma: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Milan-Roma (domenica 14 gennaio 2024 con calcio d'inizio alle ore 20.45 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la ventesima giornata di campionato in Serie A, la prima nel girone di ritorno. Reduci dall'eliminazione in Coppa Italia contro Atalanta e Lazio, rossoneri e giallorossi si presentano a questa sfida distanziati da 10 punti in classifica a favore dei padroni di casa.



LE ULTIME - Pioli deve ancora fare a meno dei vari Bennacer, Caldara, Chukwueze, Florenzi, Kalulu, Krunic, Okafor, Pobega, Thiaw e Tomori. Dall'altra parte Mourinho (in tribuna per squalifica) perde per infortunio Dybala, che si aggiunge agli altri indisponibili Abraham, Aouar, Llorente, Kumbulla, Renato Sanches, Smalling e Ndicka.



LE PROBABILI FORMAZIONI



MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Simic, Theo Hernandez; Reijnders, Adli, Loftus-Cheek; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli.



ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Kristiansen, Mancini, Huijsen; Karsdorp, Bove, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; El Shaarawy, Lukaku. All. Mourinho.