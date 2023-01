Il big match della 17esima giornata di Serie A ècon calcio d'inizio al Giuseppe Meazza di San Siro a partire dalle 20.45. Una sfida fondamentale sia per, che cerca l'ennesima vittoria consecutiva per la corsa scudetto, che per, che ha l'occasione di distanziare la Lazio e portarsi a -1 dall'Inter in piena corsa per uin posto Champions.i campioni più attesi, ma occhio anche agli uomini mercatoIl Milan ha vinto le ultime tre sfide di Serie A contro la Roma e non fa meglio contro i giallorossi dal febbraio 1990, quando arrivò a cinque successi consecutivi sotto la guida di Arrigo Sacchi. La Roma ha segnato complessivamente 95 gol in trasferta contro i rossoneri nella competizione, contro nessuna avversaria ne contano di più (95 anche contro la Lazio). Il Milan ha vinto ben 10 delle ultime 11 partite casalinghe in Serie A (1P), da inizio aprile 2022 solo l’Inter (11) ha registrato più successi interni nella competizione. La Roma ha pareggiato l’ultima trasferta di Serie A e non impatta due partite esterne di fila nella massima competizione da settembre 2019, quattro in quel caso.in Serie A, tra i tecnici che hanno affrontato il portoghese in più di un’occasione nella competizione.è stato coinvolto in otto reti nelle sue ultime 10 partite di Serie A giocate nel mese di gennaio (cinque gol, tre assist).ha partecipato a 12 gol in Serie A contro il Milan (sette reti e cinque assist) – solo contro l’Udinese (17) ha fatto meglio nel massimo campionato.