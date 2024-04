si affrontano a San Siro nell'andata dei quarti di finale di: calcio d'inizio alle 21, dirige l'incontro il francese, su Calciomercato.com gli episodi dagiovedì 11 aprile 2024, ore 21: Clément Turpin (FRA): Nicolas Danos (FRA), Erwan Finjean (FRA): Ruddy Buquet (FRA): Jérôme Brisard (FRA): Willy Delajod (FRA)- Sono sette i giocatori diffidati: quattro per il Milan (Rafael, Mike, Davidee Yunus) e tre nella Roma (Bryan, Leandroe Leonardo

- Giallo pesante per Cristante, ammonito per aver fermato fallosamente la ripartenza di Loftus-Cheek: era diffidato, salterà il ritorno.- Giallo a Pulisic per un intervento a fermare la ripartenza di El Shaarawy.- Il Milan recrimina sul gol di Mancini, in particolare per l'azione che genera il corner in favore della Roma da ciu scaturisce il gol. L'azione infatti nasce da un sospetto fuorigioco di Lukaku non segnalato dal guardalinee, motivo per cui già prima della battuta del corner Pioli protesta con forza e viene ammonito da Turpin.