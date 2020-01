Quale futuro per Juan Jesus? La Fiorentina ci pensa e si muove, la Roma è pronto a cederlo e a proporlo. E, nei molti colloqui coi diversi club che stanno avendo in questi giorni, i capitolini hanno parlato del difensore centrale brasiliano, che si è visto solo 4 volte in campo in questa stagione, anche con il Milan.







La Roma ha proposto Juan Jesus al Milan, già visto a Milano con la maglia dell'Inter, nei discorsi avviati tra i club per lo scambio Under-Suso. I rossoneri non sono convinti della proposta giallorossa: prima c'è da piazzare il giovane Gabbia, poi c'è da trovare il tassello giusto per completare il reparto difensivo. E Juan Jesus è un'ipotesi che non scalda.