Prima il centrocampo, poi la difesa, infine l'attacco. Ilha diverse esigenze sul mercato, ma le priorità sono state così divise: portare forze fresche e qualità cuore della squadra è stato messo in cima alla lista, per questo si è chiuso, accelerato pere si continua a parlare per; poi il difensore centrale, il 'gemello' per Alessio- Il capitano delè ritenuto l'unico incedibile dalla dirigenza,è stato chiaro. Ed è intorno al classe '95 che verrà costruita la nuova linea difensiva: è arrivato Theo, che se la vedrà conper la corsia mancina, a destra ci sono, ma al centro qualcosa manca...ha salutato, e tante volte la scorsa stagione ha tolto le castagne dal fuoco;sembra non convincere al 100% il nuovo tecnico, mentre per quanto riguardac'è sempre l'incognita fisica, visti i diversi infortuni riportati nel suo primo anno milanista.Tanti sono i nomi che il Milan ha messo nel mirino: ha parlato con ladi, ha parlato con l'entourage diper portare a Milano il centrale del, ha incontrati gli agenti di, stellina dell', ha visto sfumarevolato a. Per ognuno di questi, però, ci sono delle difficoltà: per il capitano viola c'è differenza di valutazione, per il campione d'Europa ci sono le resistenze di, per il francesino restano delle perplessità. Stamattina, in sede, c'è stato un incontro con Vlado Lemic , intermediario di Lovren, ma la trattativa è ancora lunga. Per questo, ora, la situazione è in stand-by.sono pronti ad accendere nuovamente i radar, alla ricerca di nomi nuovi. Non si vuole sbagliare il colpo, non si vuole sbagliare lì, al centro della difesa. Dove Giampaolo, negli anni, ha valorizzato prima Skriniar e poi Andersen. Dove c'è Alessio Romagnoli. Che aspetta il suo nuovo compagno.@AngeTaglieri88