Il capitano rossonero Alessio Romagnoli parla a Milan TV alla vigilia dell'esordio in Europa League contro il Celtic: "E' sempre bello giocare contro avversari di livello europeo e andare in stadi come quelli. Quindi per noi sarà un bel banco di prova. Arriveremo con molto entusiasmo dopo la vittoria di sabato e loro faranno di tutto per ribaltare la loro situazione, hanno perso un derby 2-0 abbastanza male. Toccherà a noi avere più fame di loro. Il derby? Penso che ogni giocatore vuole giocare partite come quelle, l'importante è farsi trovare pronti quando chiamati in causa, è stata una partita ben giocata da tutti quanti. E' stato molto emozionante, i tifosi sono sempre stati attaccati a noi e molto vicini, siamo stati felici che abbiano fatto quel gesto e abbiamo fatto di tutto per renderli felici. Li ringraziamo e continueremo a farlo in campo. Il gruppo dopo il lockdown è molto cresciuto sotto molti punti di vista: siamo diventati più squadra, più consapevoli dei nostri mezzi e credo che questo in campo si veda, poi sta a noi dimostrare partita dopo partita il nostro valore. Obiettivi? Noi pensiamo partita dopo partita, l'obiettivo è la gara di domani e poi da venerdì inizieremo a pensare alla Roma".