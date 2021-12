Alessio Romagnoli capitano e titolare nella sfida che vedrà il Milan affrontare l'Udinese, ha parlato a Milan tv.



LA GARA - "Partita importantissima per dimenticare la sconfitta Champions e ripartire in campionato, li abbiamo studiati bene e speriamo sia una bella partita"



IL GOL - "Speriamo di chiudere prima la partita ma è un bel ricordo. Il mio obbiettivo è non far prendere gol ma se segno tanto meglio"