La Champions League, per la prima volta in carriera. Sentire quella musichetta, sfidare una delle squadre migliori d'Europa, difendere i colori del Milan, in quello che è stato per tanto tempo il suo giardino di casa.che domani sera potrebbe essere in campo contro l'Atletico Madrid, nella seconda partita del gruppo B. I problemi fisici di Kjaer potrebbero dargli una maglia da titolare accanto a Tomori e fargli vivere, a 26 anni, l'emozione dell'Europa che conta.- Una bella occasione, che l'hanno scorso ha perso il posto, che quest'anno ha risposto presente quando è stato chiamato in causa. Attento e preciso nelle uscite di campionato contro Lazio, Juventus, Venezia e Spezia, dove è stato uno dei più positivi.Il Milan punta su di lui fino a giugno, poi chissà. Il contratto in scadenza non è stato ancora rinnovato e al momento non ci sono in agenda incontro tra Maldini, Massara e il suo agente Mino Raiola. Il problema è di natura economica: ​nell’accordo stipulato a giugno del 2018 l’ex direttore sportivo Massimiliano Mirabelli si mise d’accordo con l’allora agente Sergio Berti per un contratto quadriennale cheDifficile pensare che possa prolungare a queste cifre. E che Raiola non voglia portarlo lontano da Milano in cambio di una ricca commissione.