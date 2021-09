La sconfitta subita a Liverpool ha lasciato l'amaro in bocca dopo il vantaggio maturato nel primo tempo, ma ha mostrato che il Milan è pronto a fare bene anche in Champions League. Nel girone di ferro di quest'anno, ai rossoneri domani tocca la sfida interna all'Atletico Madrid. I betting analyst vedono gli ospiti leggermente favoriti a 2,50, ma ci sono buone chance anche per la formazione di casa, con l'«1» in quota a 2,85. Più alto il segno «X», offerto a 3,15. Gli spagnoli non si scopriranno facilmente, improbabile una partita da Over, che infatti si gioca ad alta quota, 2,07, mentre una partita con meno di tre gol vale 1,66. È l'1-1 il risultato più “facile”, in quota a 5,60. Lo 0-1 dell'Atletico vale 7,80, mentre una vittoria per 1-0 del Milan si gioca a 8,40. L'attacco rossonero farà affidamento su Ante Rebic, reduce da un ottimo avvio di stagione e già in rete contro il Liverpool: un suo gol è in quota a 3,75. Mercoledì, partita complicatissima per la Juve, che ospita il Chelsea dopo un avvio di campionato a dir poco sofferto. Il successo nell'esordio Champions contro il Malmoe non sembra pesare sul pronostico, tutto a favore degli uomini di Thomas Tuchel, dati a 1,92, mentre l'«1» bianconero moltiplica per 4 volte la posta giocata. Leggermente più bassa la quota del pari, a 3,45. Anche allo Stadium prevale l'Under, che si gioca a 1,70, contro l'Over in quota a 2,03. Grande equilibrio invece per il Goal, a 1,89 contro il No Goal a 1,82. Martedì di Champions per l'Inter, che apre la seconda giornata della fase a gironi nel match delle 18:45 contro lo Shakhtar. Obbligo di vittoria per i nerazzurri dopo la bruciante sconfitta contro il Real Madrid, e in Ucraina Handanovic e compagni appaiono favoriti: il «2» vale 1,55 in una trasferta non povera di insidie. Si gioca a 5,40 il successo casalingo della formazione, complicato anche il pari, offerto a 4,30. Mercoledì tocca all'Atalanta, che in casa contro lo Young Boys vuole la prima vittoria europea in stagione dopo il pari a Villarreal. I tre punti della Dea sono in quota a 1,49, mentre la formazione elvetica arriva a Bergamo a caccia dell'impresa, con il «2» a 5,80. Leggermente più bassa la quota del pari, a 4,60.