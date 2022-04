Il tecnico del Milan Stefano Pioli dovrà fare a meno di Alessio Romagnoli per il match in programma stasera alle 20.45 a San Siro contro il Bologna: il capitano rossonero, che non sarebbe comunque partito titolare, non sarà infatti a a disposizione per la sfida contro gli emiliani a causa di un'infiammazione in regione adduttoria sinistra.