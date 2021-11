Alessio Romagnoli, difensore del Milan, parla a Milan Tv dopo il pareggio in Champions contro il Porto: "Non abbiamo fatto un buon primo tempo penso che l'abbiano visto tutti. Poi siamo stati noi nella ripresa. Dispiace perché ci abbiamo provato ma è andata così".



SUL SECONDO TEMPO - "Nel secondo tempo abbiamo creato tanto. Sappiamo che la Champions è difficile. Non siamo contenti perché non abbiamo raccolto tantissimo ma abbiamo giocato buone partite. Peccato perché dovevamo vincere".



DESTINO DIPENDE DAGLI ALTRI - "Finché la matematica non ci condanna, ci speriamo. Tutto dipende da noi anche se prima dovremo vedere cosa faranno le altre".



SUI TIFOSI - "Volevamo regalare una gioia ai tifosi, sono stati fantastici, speriamo di regalargliela nel derby".