Un cambio inatteso, imprevisto, e che può cambiari scenari presenti e futuri. In un momento estremamente critico per la storia del Milan, e che sta vedendo un già criticato cambio in panchina con l'esonero di Marco Giampaolo e l'arrivo di Stefano Pioli, anche il proprio capitano, Alessio Romagnoli, sta mettendo in atto un grande cambiamento nella gestione della propria carriera.



CAMBIO AGENTE - Il centrale italiano ha infatti scelto di cambiare procuratore e di dire addio allo storico agente Sergio Berti. In tanti ci avevano provato anche nel corso degli ultimi anni, ma Romagnoli era sempre rimasto fedele all'agente che lo ha seguito fin da giovane e che è stato l'artefice del suo approdo al Milan. Un rapporto difeso anche in pubblico che però ora è destinato a terminare con diversi agenti e in primis Mino Raiola (che nel Milan ha già Donnarumma e Bonaventura) che stanno provando a portarlo nella propria scuderia.



SENZA CHAMPIONS - Un cambio che può incidere anche sul futuro, così come sarà importante per lui come si concluderà l'attuale stagione. Classe 1995 a fine stagione a 25 sarà nel pieno della sua maturazione calcistica

e disputare un'altra stagione lontano dai palcoscenici europei più importanti potrebbe diventare un problema. Il suo attuale contratto è in scadenza il 30 giugno 2022 e in casa Milan non si è ancora parlato di un eventuale rinnovo. Già corteggiatissimo in passato da Chelsea, Juventus e non solo, la prossima annata dovrà essere quella giusta per la consacrazione a livello internazionale. Al Milan o lontano da Milano? Parola al campo... e al mercato.