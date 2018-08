Alessio Romagnoli, difensore e capitano del Milan, parla a Milan Tv: ""Sono cresciuto, ho imparato a conoscere e a vivere questo mondo. Qui a Milano mi trovo bene, sono molto felice di essere qui, speriamo di continuare insieme tanti anni. Dobbiamo pensare a crescere, a vincere e a tornare a quel Milan che alzava le coppe e faceva divertire tutti. Dobbiamo migliorare, rispetto allo scorso anno, soprattutto per quanto riguarda il girone d’andata. Dobbiamo cercare di alzare l’asticella, ci sono tante belle sfide, c’è l’Europa League, abbiamo una rosa molto giovane, ma composta da giocatori esperti. L’obiettivo è migliorare sempre. Vedremo, durante l’anno, cosa faremo".



SU CALDARA - "Oltre a essere un grande giocatore, è anche un bravo ragazzo. Siamo in tanti, in quel ruolo, e mi trovo bene con tutti. Spero che chiunque giochi faccia vincere il Milan".



SU HIGUAIN - "Credo che Higuain sia tra i più forti attaccanti al mondo. Ha segnato tanto ovunque abbia giocato. Spero che continui anche qui a segnare e a farci vincere le partite".



SULLE COSE DA MIGLIORARE - "Dobbiamo evitare i cali di tensione che ci sono stati durante lo scorso anno e anche a Madrid, dobbiamo crescere sotto questo punto di vista. Dobbiamo essere sempre pronti e abituarci a giocare partite importanti".



SU MALDINI E LEONARDO - "Sono due persone molto competenti e molto serie. Penso che stiano facendo di tutto per il bene del Milan. Noi pensiamo al campo. Ci fanno piacere due figure così, è bello averle con noi".



SULLA FASCIA - "Già essere al Milan è bellissimo, esserne capitano è motivo di grande orgoglio. Spero di onorare la fascia, come mi auguro di fare. Ogni giocatore non si deve porre limiti. Mi auguro di migliorare e crescere, spero di crescere sotto ogni punto di vista e di fare il massimo per il Milan"